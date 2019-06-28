Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 июня, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Ярославской области председатель городской думы Переславля-Залесского Сергей Корниенко обратился к федеральному инспектору по Ярославской области Алексею Кошаеву по итогам очередного заседания думы с просьбой донести информацию о ситуации в городе до президента России и губернатора Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Корниенко (выступает), Валерий Астраханцев и Алексей Кошаев

На заседании думы 27 июня рассматривались многие злободневные вопросы. Это и подготовка к отопительному сезону, и ситуация в Чкаловском микрорайоне, где уже с марта люди остаются без горячей воды, закрытие бань на всей территории бывшего Переславского района. В конце заседания слово взял председатель думы Сергей Корниенко — он обратился к Алексею Кошаеву.

«На сегодняшнем заседании мы обсудили лишь малую часть проблем нашего городского округа. У нас нет горячей воды на Чкаловском микрорайоне, большие проблемы с подготовкой к отопительному сезону, тяжелая ситуация на рынке управляющих компаний… Вот что хочу вам сказать, Алексей Михайлович, чтобы вы передали куда следует. Сегодня жители власть ненавидят, а потом будут ненавидеть еще больше. Они разочарованы во власти. Эффективность управления в округе низкая, жители недовольны», — заявил Сергей Корниенко.

Председатель гордумы Сергей Корниенко избран от партии «Единая Россия», секретарем местного отделения которой является глава округа Валерий Астраханцев. Ранее местные единороссы последовательно поддерживали исполнительную власть Переславля.

Кризис власти в Переславле-Залесском набирает обороты. Свое недоверие к главе городского округа Валерию Астраханцеву выразили и сами жители городского округа на прошедшей 26 июня встрече с главой. На встрече звучали требования к Валерию Астраханцеву уйти в отставку, обвинения в рейдерском захвате города бизнесменами из Подмосковья и Москвы при содействии администрации. Эти выступления собравшиеся переславцы поддерживали громкими аплодисментами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня гордума оценила неудовлетворительно деятельность местной администрации в 2018 году.