Астана, 28 июня, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Бюджет празднования Дня столицы Казахстана сократили в три раза, убрав гала-концерт с участием звезд казахстанской и российской эстрады. Об этом заявил заместитель акима (мэра) Нур-Султана Ерлан Каналимов, сообщает 28 июня издание BNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Нур-Султан

По его словам, в столице Казахстана планируется провести 100 мероприятий, 80 из которых будут бесплатными. Ежегодно в Нур-Султане проводилось 300 мероприятий, однако из-за оптимизации расходов бюджета их количество сократилось втрое.

Каналимов добавил, что на празднование Дня столицы планируется выделить 300−400 млн тенге ($790 тыс. — $1 млн), включая благоустройство объектов, обеспечение безопасности и другие цели.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстан составил 3,4 млрд тенге ($8,86 млрд), что на 34,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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