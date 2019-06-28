Москва, 28 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Правительство России не намерено продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, об этом 28 июня заявил глава компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов на годовом совещании акционеров.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

По его словам, соответствующее решение было принято по итогам совещаний у министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России стали расти летом 2018 года на фоне слабеющего рубля, дорожающей мировой нефти и политики нефтяных компаний, которым стало выгодней отправлять свою продукцию на экспорт.

Читайте также: В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Чтобы сдержать ажиотаж, правительство РФ и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо, предложив ряд преференций. Соглашение о заморозке заканчивается 1 июля 2019 года.

Ранее СМИ со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях сообщили, что соглашение с нефтяниками о заморозке оптовых цен на бензин и дизель российское правительство продлевать не планируется в связи с появлением измененного демпфирующего механизма.

Читайте также: Эксперт предлагает сдерживать цены на бензин в РФ