Москва, 28 июня, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Инициатива контроля Минэкономразвития за расходами жителей России объясняется борьбой с теневой экономикой. Идея Минэкономразвития состоит в том, чтобы сопоставить получаемый доход граждан с уровнем затрат, которые они осуществляют и таким образом определить несоответствия между этими двумя величинами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Однако, для комплексного подхода необходимо понимание институциональных причин существования теневой экономики, среди которых можно выделить:

— высокие трансакционные издержки легального бизнеса;

— отсутствие эффективной системы защиты прав собственности;

— подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов.

«Как известно, теневая экономика — это прибежище для тех, для кого издержки ведения бизнеса в существующей хозяйственной системе превышают выгоды», — пояснила эксперт.

Иначе говоря, если существующие «правила игры» дают предпринимателю возможность работать в рамках предсказуемости, и получаемый доход превышает возможные издержки, то у него нет необходимости уйти в тень для осуществления своей деятельности.

«Таким образом, основой существования теневой экономики является институциональные причины и для эффективной борьбы с данным явлением необходимо не только контроль расходов, что успешно могут обойти желающие, но и создание эффективной экономико-правовой системы, стимулирующей ведение бизнеса», — считает Комарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. В МЭР опровергли эту информацию.

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