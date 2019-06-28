Киев, 28 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Днём конституции и призвал изучать Основной закон страны. Видеообращение Зеленского было опубликовано 28 июня на его странице в социальной сети Facebook.

Цитата из видео «Привітання Президента України з Днем Конституції». president.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский также запустил флешмоб, в рамках которого предложил жителям Украины записывать короткие видео с рассказом о любимой статье конституции.

«Наши народные депутаты, кстати, могут не принимать участие, мы и так прекрасно знаем их любимую статью — это статья 80 о неприкосновенности», — пошутил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса социологической службы Центра Разумкова, почти половина населения Украины не читала конституцию страны, при этом 67% считают, что её нужно менять.

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