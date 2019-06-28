Министр просвещения РФ признала «страшную бюрократию» в образовании
Истра, Московская область, 28 июня, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Для педагогов российских школ остро строит проблема бюрократии в системе образования. Об этом 28 июня заявила министр просвещения России Ольга Васильева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Она выступила на пленарном совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в подмосковной Истре.
По мнению министра, учитель не должен быть «административным винтиком в системе, который постоянно кому-то отчитывается». Сейчас же в системе российского образования царит «страшная бюрократизация».
Причём требования, которые предъявляются к педагогам зачастую бессмысленны. В качестве примера министр сообщила, что в одном из регионов учителям поручили отчитаться перед вышестоящим муниципальным руководством, сколько мальчиков и девочек принимало участие в субботнике. Васильева отметила, что и педагогам, и ей лично непонятно, к чему нужно делить школьников по гендерному признаку в отчётах.
«Я понимаю то возмущение учителей, которые встречают меня в регионах и спрашивают: зачем это?» — сказала министр.
Васильева заверила, что региональные чиновники, которые увеличивают бюрократизм в образовании, будут наказаны.
Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения России пожаловалось на то, что некоторые школьники ищут личную выгоду в добровольческой деятельности.