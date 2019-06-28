Истра, Московская область, 28 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Помимо образования и воспитания, школа также должна привить детям любовь к добровольческой деятельности. Об этом 28 июня сообщила министр просвещения России Ольга Васильева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

Она выступила на пленарном совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в подмосковной Истре.

Министр отметила, что к 2024 году около 70% школьников должны быть вовлечены в различные формы наставничества.

«Надо большое внимание уделить не только наставничеству, но и добровольчеству. Выступая на одном из форумов, юноша 16 лет задал мне вопрос: «А что мне будет?» Я ответила, что добровольчество — это «бескорыстное желание души». Что такое «желание души» он не понял, но зато сразу понял, что ему за это ничего не будет», — посетовала Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, Васильева сообщила, что до конца 2019 года в России будут приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты.