Вашингтон, 28 июня, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты продолжат обсуждения по современной модели контроля над вооружениями. Такая договорённость была достигнута на сегодняшней встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Президенты договорились, что обе страны продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями 21 века, которая, как отметил президент Трамп, должна включать Китай», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в ходе встречи главы двух государств рассмотрели состояние двусторонних отношений между Соединёнными Штатами и Россией. Оба лидера согласились с тем, что улучшение отношений между США И РФ отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Лидеры также обсудили ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.

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В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке, которая прошла в рамках саммита G20, продолжались около полутора часов. Ранее лидеры двух государств пообщались «на ногах» перед открытием саммита «большой двадцатки». Трамп и Путин обменялись несколькими фразами по пути на церемонию фотографирования.