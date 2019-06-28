Ташкент, 28 июня, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением приравнял руководителей пресс-служб государственных органов и организаций к заместителю руководителя госоргана, следует из постановления президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Приравнять руководителей пресс-служб по условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания к заместителю руководителя госоргана», — говорится в документе.

Таким образом, пресс-секретари будут обслуживаться в так называемых правительственных поликлиниках и стационарах, иметь правительственную связь.

Среди функциональных обязанностей руководителей пресс-служб — регулярное, полное и своевременное предоставление информации населению о деятельности государственных органов и организаций, формирование группы экспертов для эффективного сотрудничества со СМИ и другое.

Пресс-секретари назначаются на должность по заключению Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана или его территориального подразделения и подлежат аттестации в агентстве каждые три года.

Президент Узбекистана в документе строго указал на настоящее неудовлетворительное состояние пресс-служб госорганов.