Нефтеюганск, Югра, 28 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Югре прогульщик отсудил у дочернего предприятия «Роснефти» один миллион рублей за незаконное увольнение. По апелляционному представлению прокуратуры он восстановлен на работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО.

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Основанием для увольнения сотрудника ООО «РН-Юганскнефтегаз» послужили установленные работодателем факты неоднократных опозданий на работу — в совокупности 18 минут. А также отсутствие на рабочем месте в период проверки без уважительных причин 4 часа 14 минут.

Мужчина пытался восстановиться на работе, но Нефтеюганский районный суд отказал ему в удовлетворении исковых требований.

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на рабочем месте истца была установлена система доступа, обеспечивающая достоверность учета каждого входа (выхода) работников. Кроме того, взыскание в виде увольнения несоразмерно тяжести вменяемого сотруднику ООО «РН-Юганскнефтегаз» дисциплинарного проступка.

Прокурор Нефтеюганского района обратился с апелляцией в суд ХМАО. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Югры решение Нефтеюганского районного суда отменено. Приказ об увольнении признан незаконным, работник восстановлен на работе в ранее занимаемой должности. Кроме того, с ООО «РН-Юганскнефтегаз» в пользу прогульщика взыскана заработная плата за время вынужденного отсутствия на работе и компенсация морального вреда в общей сумме более одного миллиона рублей.