Красногорск, 28 июня, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Безопасные и соответствующие нормам зоны отдыха оборудованы возле 15 водоемов в Подмосковье. Их список приводит пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Джордж Уэсли Беллоуз. Сорок два мальчишки. 1907

Это карьер Волкуша в Лыткарино, пляж «Лиги деятелей культуры и спорта» на реке Яхрома в Дмитровском, озеро Большое во Фрязино, пляж «Парковый комплекс» на реке Сестра в Клину, «Парк культуры и отдыха «Серебряный» на реке Осётр в Серебряных Прудах, Водоем «Юбилейный» в Электростали, озеро Коверши в Ногинском районе.

В списке также зоны отдыха в пансионате «Пестово» на Пестовском водохранилище, «Городские парки» на Иваньковском водохранилище и реке Волга в Дубне, «Ока» на реке Оке в Озерах, на улице Подъячева и Инженерной в Дмитрове, на реке Варваровка в Новосиньково, «Сокол» на реке Оке в Коломенском.

В ведомстве напомнили, что пляжи должны быть оборудованы урнами, общественными туалетами, открытыми и закрытыми раздевалками и фонтанчиками с питьевой водой. Вода в водоемах должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Указанные водные объекты имеют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения.

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