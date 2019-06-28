Истра, Московская область, 28 июня, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В школах необходимо не только давать знания, но и воспитывать детей. Об этом 28 июня заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая на пленарном совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие проходит в подмосковной Истре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

По мнению министра, система российского образования должна быть нацелена не на сухие цифры, а на результаты, которые смогли бы почувствовать люди.

Также Васильева отметила, что в рамках национального проекта «Образование» большое внимание будет уделено воспитанию.

«Воспитание — это вторая цель проекта «Образование». Я напомню цифры, которые вам известны. До 2024 года на реализацию проекта выделено 785 млрд рублей. В рамках нашей совместной работы мы много времени будем уделять организационным, инфраструктурным, методическим и финансово-хозяйственным аспектам. Эти вопросы требуют постоянной дискуссии. Хочу заострить своё выступление на вопросах воспитания. Напомню, наши традиции в области воспитания крайне сильны», — сообщила министр.

Глава Министерства просвещения РФ напомнила, что во все времена в России воспитание детей имело первостепенное значение. Однако был период, когда этот аспект ушёл на второй план и «ничего хорошего из этого, мягко говоря, не вышло». По её мнению, подход к вопросам воспитания напрямую связан с будущим страны, ведь он формирует такие институты, как семья и общество.

«Сегодня школы задают воспитательный проект согласно заданным ФГОСам (Федеральным государственным образовательным стандартам, — примечание ИА REGNUM ). Однако непонимание педагогами и директорами ФГОСов может привести к негативному эффекту», — отметила министр просвещения РФ.

В итоге в школах зачастую следуют букве образовательных стандартов, но не их духу, посетовала Васильева. Среди детей, отметила она, надо формировать «критическое мышление». И министерством разработан ряд мер по внедрению новых норм. Причём особое внимание будет уделено шефству и наставничеству.

«В различные формы наставничества должны быть вовлечены не менее 70% наших детей к 2024 году», — отметила она.

Новые мероприятия, которые связаны с развитием воспитательного процесса в школах, будут приняты до конца года, пообещала Васильева.