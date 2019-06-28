Донецк, 28 июня, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками ВСУ города Ясиноватая и его окрестностей пострадали три человека, сообщил 28 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.

ИА Красная Весна Ясиноватая. ДНР

«Мелкие осколочные ранения мягких тканей получил житель села Весёлое Ясиноватского района 1966 года рождения. Также в районе села Васильевка ранения различной степени тяжести получили двое военнослужащих Народной милиции ДНР», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.

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