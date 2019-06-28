Москва, 28 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин стал задумываться о том, кто придёт ему на смену, уже в 2000 году. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.

Он отметил, что вместе с изменяющейся обстановкой меняются и требования к людям. Кого-то действующий руководитель всегда поддерживает, но выбор остается за российским народом.

Напомним, Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом Бориса Ельцина. 26 марта 2000 года Путин победил на президентских выборах и вступил в должность 7 мая 2000 года.

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