Подольск, Московская область, 28 июня, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Подмосковный «Витязь» пополнил свой состав тремя хоккеистами санкт-петербургского СКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Клуб «Витязь»

В «Витязе» продолжат карьеру Иван Ларичев, Святослав Гребенщиков и Данила Квартальнов. Все три игрока отправились в подмосковный клуб в результате обмена.

Отмечается, что система СКА пополнится форвардом Ильей Рычковым и защитником Кириллом Кирсановым, которые будут играть за «СКА-1946».

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