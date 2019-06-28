Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. У здания Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте, 4, вечером в четверг, 27 июня, задержали гражданина, который за несколько минут до этого напал с мачете на сотрудника ЧОП в ходе конфликта из-за парковочного места. Пострадавший получил легкий вред здоровью.

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как рассказали 28 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт начался около 20:20 мск у дома 3 на улице Радищева в центре города.

В ходе стычки мужчина 1980 года рождения клинком нанес несколько ударов по автомобилю Lifan Х60, принадлежащего охранному предприятию, и на своем автомобиле с места происшествия скрылся.

Пустившиеся в погоню охранники у дома 43 по Кирочной улице пытались задержать злоумышленника, однако тот клинком ударил по руке чоповца, после чего снова скрылся. Наконец, на Литейном проспекте сотрудниками полиции гражданин был задержан.

По данным СМИ, сначала автомобиль мужчины вновь догнали и блокировали чоповцы, причем всё это происходило как раз под окнами здания УФСБ. Вскоре подоспели полицейские, скрутившие гражданина с мачете.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.