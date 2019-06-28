Калуга, 28 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 июля 2019 года изменятся предельные единые тарифы на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом 28 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калужского регионального экологического оператора.

Tiia Monto Мусоровоз

По данным ведомства, ранее стоимость услуги за вывоз одного кубометра твердых коммунальных отходов составляла 496,75 руб., а с 1 июля 2019 года размер тарифа снижен до 485, 62 рубля.

Если стоимость одной тонны ТКО составляла 3507,8 рубля, то теперь вывоз тонны мусора будет стоить 3428,47 рубля. В итоге произошло о снижение на 2,24%.

Для населения Калужской области тарифы за услугу по обращению с отходами, соответственно, тоже уменьшатся. Стоимость услуги для многоквартирных домов определялась из расчета 5,05 рубля с одного квадратного метра, теперь она будет составлять 4,94 рубля. Для собственников индивидуальных жилых домов в населенных пунктах свыше 10 тыс. жителей стоимость услуги на одного проживающего составит 101 рубль 17 копеек, а в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей данная услуга будет стоить 64 рубля 75 копеек.

Решение снизить предельный тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами было принято министерством конкурентной политики Калужской области 3 июня 2019 года. Напомним, с 1 января 2019 в калужском регионе внедрена новая реформа по обращению с ТКО. Всю процедуру осуществляет единый экологический оператор.