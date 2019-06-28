Осака, Япония, 28 июня, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Консолидированная позиция о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО) пока не выработана участниками саммита «Большой двадцатки» (G20) в Осаке. Об этом сообщил журналистам 28 июня глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Все участники говорят об очевидности проблем и том, что их нужно решать. Однако единой позиции по реформированию международной организации нет, отметил он.

Участники, в частности глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, делятся серьезными опасениями по ситуации в мировой экономике. Замедляется глобальный рост, прогнозы становятся пессимистичнее. Но пока нет глобальной рецессии, никто не торопится «идти по этому треку», добавил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии саммита G20 замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявлял о вызовах, стоящих перед мировой экономикой. Необходима борьба с однобокой политикой отдельных стран, с их протекционизмом, нужны усилия против эскалации напряженности в мировой торговле, отмечал китайский министр.

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