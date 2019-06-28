Москва, 28 июня, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Срок пребывания под стражей для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — советника главы «Газпром межрегионгаз» продлен еще на три месяца. Такое решение принял 27 июня Басманный суд Москвы.

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Согласно вердикту, отец и сын Арашуковы пробудут в СИЗО до 30 сентября. Несмотря на то, что в ходе заседания суда они оба вновь заявили о своей невиновности, а сторона защиты просила суд об освобождении их под домашний арест или залог, судьи остались непреклонны и не сочли возможным удовлетворить ходатайство.

Необходимость продления срока ареста объяснил следователи, мотивируя тем, что, находясь на свободе, подозреваемые могут скрыться от следствия либо повлиять на показания свидетелей. До 30 сентября продлен и срок пребывания под стражей для их подельников — Руслана Арашукова, Гудера Хашукаева, Алана Кятова, Игоря Травинова и Николая Романова.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по подозрению в причастности к двум убийствам, совершенным в республике в 2010 году. В тот же день задержали и его отца Рауля Арашукова, которого называли «газовым королем» — он возглавлял крупные компании на Северном Кавказе.

Его обвинили в создании преступного сообщества, которое с помощью мошеннических схем похитило у ПАО «Газпром» газ на сумму свыше 30 млрд рублей. В число участников группы входил в том числе и его сын, а также топ-менеджеры газовых компаний на Кавказе и Юге России. Всего по делу задержаны девять человек. Двое находятся в розыске.