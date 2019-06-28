Соледар, ДНР, 28 июня, 2019, 10:09 — ИА Регнум. В ходе обстрела посёлка шахты Трудовская на западе Донецка ранения получили два мирных жителя, сообщили 28 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В 04:30 получили ранения находившиеся дома мирные жители — мужчина и женщина. Женщине помощь оказана на месте, необходимость в госпитализации отсутствует. Мужчина доставлен в городскую больницу №14 с диагнозом ранение левого плеча и лобной части», — сказано в сообщении.

В результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом — повреждены окна и кровля.

Читайте также: Группа журналистов попала под обстрел на окраине Донецка