Курган, 11 июня, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Курганской области на водоёмах в 2021 году уже погибли шесть человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Землянский.

В 2019 году на водоёмах Зауралья погиб 31 человек, из них восемь детей.

«Среди основных причин гибели: купание в не оборудованных местах, отсутствие контроля за детьми, купание в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил Юрий Землянский.