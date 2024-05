Стокгольм, 28 июня, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Новая игра студии Hazelight не будет продолжением A Way Out. Джозеф Фарес заявил в интервью журналистам, что геймеров ждет нечто совершено новое. Об этом 27 июня сообщил портал PC Gamer.

Ea.com Игра A Way Out

Он отметил: это будет «что-то с историей» и во многих случаях игра напомнит геймерам о таких проектах как Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out, однако при этом будет чем-то совсем иным. В интервью изданию VGR Фарес заявил, что его будущая игра будет совершенно «безумной»: геймеры не смогут устать от её механики, которая будет их шокировать каждые 30 минут.

Напомним, релиз игры A Way Out состоялся в марте 2018 года. В неё можно играть только в режиме кооператива в локальной сети или онлайн. В центре повествования находятся двое заключённых, задачей которых является побег из тюрьмы.