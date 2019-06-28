Москва, 28 июня, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 28 июня, ожидается пасмурная, дождливая и ветреная погода с температурным фоном, соответствующим сентябрьским показателям, сообщают «Метеовести».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Так, днем в столице России ожидается +14, +16 градусов, в Подмосковье — до +16 градусов. Ветер 5−10 м/с, с порывами до 15−20 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 29 июня, в Москве сохранится облачная и дождливая погода. Ночью температура понизится до +10, +12 градусов, днем потеплеет, но ненамного — до +12, +14 градусов. В воскресенье, 30 июня, днем воздух прогреется до +17, +19 градусов.

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