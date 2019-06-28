Москва, 28 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Минэкономразвития России всё больше становится ведомством охранительным, а не развивающим, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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По его мнению, новации, которые все чаще предлагают сотрудники министерства, пугают предпринимательскую среду и понижают уровень оптимизма бизнесменов.

«Стоит обратить внимание на то, что обсуждение контроля расходов и доходов не так безобидно, как кажется на первый взгляд.

Следующим шагом будет разделение граждан России на категории благонадежных и подозреваемых, что ограничит последних в свободе распоряжения своими активами до снятия подозрения», — пояснил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. В министерстве опровергли эту информацию.

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