Лондон, 28 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой участницей основной сетки Уимблдона в истории турнира. Об этом сообщается на сайте соревнований.

(сс) marijana1 Теннис

Гауфф, возраст которой составляет 15 лет и 122 дня, одержала победу в квалификационном турнире Уимблдона. В финале квалификации она обыграла бельгийскую теннисистку Гретье Миннен со счётом 6:1, 6:1.

Напомним, третий в году турнир серии «Большого шлема» состоится с 1 по 14 июля.

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