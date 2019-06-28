Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Масштабное нарушение в движении пассажирских поездов между Москвой и Петербургом произошло в ночь на 28 июня из-за хищения злоумышленниками технических средств на станции Сходня в Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД) в настоящее время восстанавливают график движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД, нарушенный в результате хищения.

По данным пресс-службы ОЖД, на линии Москва — Санкт-Петербург было задержано 26 поездов дальнего следования. Время задержки составило от 1 до 2,5 часов. Также задержаны три поезда «Сапсан», следующие из Москвы, на время от 25 до 51 минуты.

Десять пригородных поездов в сторону Москвы шли с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы — от 40 минут до 1 часа. Еще девять пригородных поездов на участке Москва — Крюково пришлось отменить.

«На Ленинградском вокзале Москвы работает девять касс для переоформления и возврата проездных документов. Пассажиров опаздывающих поездов встречают работники АО «ФПК». Проведено смс-информирование пассажиров ряда поездов» — сообщили в ОЖД.

Пассажирам пригородных поездов в Московском регионе ОЖД разрешило без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка».

Также организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин — Москва, Подсолнечная — Москва, увеличено количество автобусов по маршруту Крюково — Москва.

«В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения» — заверили в ОЖД.