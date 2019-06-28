Хабаровск, 28 июня, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Жители Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края, отчаявшиеся докричаться до властей по поводу безобразного состояния автомобильных дорог, решили бороться сами. Они создали движение «ЯМ-НЕТ» и завалили отделения полиции заявлениями с приложенными фото дырявых автотрасс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт дорог

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Жители двух районов, расположенных на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае, и раньше жаловались на безобразное состояние дорог, особенно главной трассы побережья — Монгохто — Советская Гавань. Губернатор края Сергей Фургал поручил отремонтировать дорогу. В июне руководитель ответственной организации — КГКУ «Хабаровскуправтодор» — отчитался на пресс-конференции, что ремонт трассы Монгохто — Советская Гавань произведен, самые проблемные участки, где провалился грунт, засыпаны скальником.

В ответ жители побережья выложили в сеть видеоролик, на котором видно, как «ремонтируют» дорогу: ямы на трассе засыпали грязью.

Люди выкладывали фото разбитой трассы в различных мессенджерах, чиновники отвечали, что всё делается, люди выкладывали новые свидетельства того, что не делается ровным счётом ничего.

В конце концов людям вся эта переписка надоела.

В одном из мессенджеров они создали группу «ЯМ-НЕТ», к которой присоединились в том числе профессиональные юристы. В группе жители выкладывают фото разбитых дорог. По форме, которую там же выложили юристы, они пишут заявления, прилагают к ним фото огромных ям и несут эти документы в местные отделения полиции. На настоящий момент таких заявлений уже десятки, а участников у группы всё прибавляется.

Есть и первые результаты. Начальник ОМВД по Советско-Гаванскому району на одно из заявлений ответил, что КГКУ «Хабаровскуправтодор» привлечено к ответственности. Протокол об административном правонарушении направлен в мировой суд для вынесения решения. Предприятию грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Жителям дорожников не жалко. Они пишут, что с начала года в общей сложности уплатили уже более 1,5 млн рублей штрафов. И ГИБДД не принимает во внимание, что у водителя, например, сейчас нет денег.

Благодаря активности граждан дело понемногу начало двигаться. Подрядчики приступили к работе по ремонту дорог, однако жители недовольны как скоростью, так и качеством. Люди продолжают нести заявления в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Колымы Сергей Носов, вернувшись с заседания Госсовета, сообщил, что проблема безобразного состояния автодорог Колымы вскоре будет решена. В регионе будет создана программа, под неё будут выделены средства. Предложение внёс министр транспорта Евгений Дитрих, его поддержал президент России Владимир Путин.