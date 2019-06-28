Салехард, 28 июня, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Ямала 27 июня 2019 года на заседании парламента одобрили отмену прямых выборов муниципальных глав. Отныне они будут избираться конкурсными комиссиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как отметил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, на позицию глав районов зачастую заявляются некомпетентные люди и побеждают на выборах на волне популизма. Отмена прямых выборов в шести муниципалитетах Ямала показала, что конкурсная система, которую ещё называют «пятой моделью» выборов, позволила избрать в главы города или района профессиональных управляющих, хозяйственников с опытом административной работы.

Кроме того, каждая избирательная кампания районного уровня обходится региональному бюджету в 25 млн рублей. Сейчас эти деньги будут направляться на первоочередные нужды муниципалитетов, отметил глава ямальского парламента.