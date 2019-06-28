Страсбург, Франция, 28 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев во время заседания ПАСЕ ответил на нападки делегата от Литвы Эмануэлиса Зингериса. В ответ на его призыв наказать Чечню и ее главу Рамзана Кадырова за нарушения прав человека, в том числе притеснение сексуальных меньшинств, Саралиев обратился к представителю Литвы с фразой: «Я — Рамзан Кадыров».

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

«Какие у вас вопросы есть? У вас есть вопросы по Чечне? <…> Никаких угроз, никаких грубых тональностей. Видимо, это его напугало. Если он воспринял ту мою фразу как угрозу, представляете, что с ним будет, если я ему скажу, что я — Россия?» — рассказал Саралиев об инциденте телеканалу «360».

Этот ответ российского депутата его коллегами ряда «дружественных» стран был воспринят как угроза. Так, в частности, расценил инцидент глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя его журналистам.

Однако по мнению самого Саралиева, выпад Эмануэлиса Зингериса был сделан именно в то время, когда Россия только вернулась в ПАСЕ, при этом литовский депутат нарушил регламент — слова ему никто не давал.

В Чечне поступок Шамсаила Саралиева одобрили. Так, в частности, министр по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что тот поступил «как истинный чеченец и член команды Рамзана Кадырова» и вообще «как любой нормальный и порядочный человек».

«Оскорбления в адрес своего лидера, руководителя республики стороннику и ближайшему товарищу [терпеть] было бы негоже», — цитирует Умарова «360».

Напомним, Шамсаил Саралиев является депутатом Государственной думы седьмого созыва от Чеченской Республики. Его помощница Илона Димаева, сообщила подробности инцидента на сессии ПАСЕ. По ее словам, литовский депутат Зингерис в своем докладе «откровенно лил грязь» на Россию и на Чечню, предложив судить Кадырова в Гааге за притеснение гомосексуалистов, пишет ИА IslamNews.

Саралиев, подойдя к нему после выступления сказал:

«Я — Рамзан Кадыров! Я приехал сюда, чтобы остановить ваше лицемерие! Никогда вам не будет позволено беспрепятственно лгать, и вам ответят на каждый необоснованный выпад в сторону России!».