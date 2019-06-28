Осака, Япония, 28 июня, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Все темы встречи обозначены. Об этом сегодня, 28 июня, на полях саммита G20 заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены», — сказал Путин.

«Мы не виделись со времен встречи в Хельсинки. Наши сотрудники работали и дали хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки», — отметил президент РФ.

Читайте также: Путин и Трамп кратко пообщались перед началом саммита G20

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заверил Владимира Путина, что будет очень интересная дискуссия и результаты встречи «будут отличными».

Подробнее: Трамп заверил Путина, что результаты встречи «будут отличными»