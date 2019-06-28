Токио, 28 июня, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп призвал «не вмешиваться в выборы» в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в японской Осаке.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы», — сказал Трамп Путину.

Глава США пошутил таким образом после того, как присутствующие на встрече журналисты стали задавать вопросы о «российском вмешательстве» в политический процесс в Соединенных Штатах. Российский лидер ответил американскому коллеге улыбкой, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча глав России и США проходит 28 июня в Осаке на полях саммита «Большой двадцатки». Трамп перед началом переговоров заявил, что они буду очень интересными и дадут отличный результат.

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