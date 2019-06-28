Париж, 28 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин заявила на пресс-конференции, что сильная жара, которая обрушилась на Францию с начала недели, привела к гибели четырех человек, сообщает Le Figaro.

Париж

Впервые метеорологическая служба Météo France объявила красный уровень погодной опасности в четырех департаментах страны.

«В пятницу днем, 28 июня, красный уровень погодной опасности объявлен в департаментах Гар, Воклюз, Эро и северной Буш-дю-Рон. Температура воздуха там будет достигать 42−45 °C. Температурный рекорд может быть побит».

Météo France

Министр здравоохранения Франции объявила, что в выше перечисленных департаментах отменят все школьные поездки и спортивные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2019 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп займет место председателя на межминистерском совещании по вопросу о сильной жаре.