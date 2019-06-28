Ярославль, 28 июня, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Судостроительный завод «Вымпел» по итогам работы в 2018 году не будет распределять прибыль в связи с отсутствием таковой — предприятие понесло убытки. Соответствующее решение накануне приняло годовое общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел», говорится в материалах предприятия.

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«В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка дивиденды не выплачивать (не объявлять)», — отмечается в решении.

Судостроительный завод «Вымпел» специализируется на выпуске средне‑ и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения. Предприятие располагается в Рыбинске Ярославской области.

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