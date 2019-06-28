Киев, 28 июня, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с саботажем своей деятельности со стороны парламента и правительства Украины, заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 27 июня в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"У президента полномочия однозначно есть. Но то, что ему сегодня катастрофически трудно бороться с тем, что имеет место быть в украинском парламенте, в ряде министерств и ведомств, которые фактически открыто саботируют деятельность президента Украины — это факт», — рассказал он.

Разумков также прокомментировал действия министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который заявил, что не будет помогать Зеленскому.

«Он не помощник — он министр! Если он этого не знает, и, если Рада, которая его выдвигала, не может отправить его в отставку, тогда у меня просто слов нет», — заявил соратник Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины, без согласования с Зеленским, направил в МИД РФ ноту протеста, касающуюся украинских моряков, задержанных в Чёрном море в конце 2018 года при попытке несанкционированного прохода через Керченский пролив.

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