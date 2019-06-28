Париж, 28 июня, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп займет место председателя на межминистерском совещании по вопросу о сильной жаре, которая продолжается в стране, сообщает Le Figaro.

janeb13 Эйфелева башня

Совещание состоится в здании министерства здравоохранения Франции утром 28 июня.

Эдуард Филипп посетит оперативный центр по регулированию и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и социальной сферы, чтобы обсудить принятые меры.

Министерство внутренних дел Франции объявило красный уровень погодной опасности в Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз, расположенных на юго-востоке страны. Температура воздуха здесь может подняться выше 40 °C.

Издание отмечает, что температурный рекорд за июнь был побит 27 июня, когда столбики термометра в ряде департаментов Франции достигли 42 °C.

Как ранее передавало ИА REGNUM, сильная жара настигла ряд европейских стран. Во Франции почти в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Читайте также: В Париже ожидается жара до 40 °C — префектура Иль-де-Франс

А также: Министр сельского хозяйства Франции запретил перевозку животных из-за жары