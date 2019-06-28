Купертино, США, 28 июня, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Компания Apple начала продавать в своих розничных магазинах наборы One Drop для измерения уровня сахара в крови. Об этом 28 июня сообщил портал Mac Rumors.

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Наборы одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Cтоимость одного составляет $70, покупатель получает глюкометр One Drop с поддержкой Bluetooth, хромированное устройство для прокалывания, тест-полоски и чехол для переноски.

Глюкометр также способен работать в паре с приложением Apple Health, а также со смартфонами iPhone и «умными» часами Apple Watch, кроме того, те, кто приобрел набор, получат подписку на онлайн-консультации эндокринолога.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в работе магазина App Store произошел сбой, что зафиксировал известный портал Downdetector. Жалобы стали поступать от пользователей 28 июня 2019 года около 2:48 по московскому времени.