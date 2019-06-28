Казань, 28 июня, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Росавтодор отремонтирует более 140 км федеральных трасс в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Работы в настоящее время идут на дорогах А-151 Цивильск — Ульяновск, а также на участках подъездов к Оренбургу и Ульяновску от трассы М-5 Урал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Mintrans.ru Международный транспортный маршрут Европа – Западный Китай

До конца сезона будет капитально отремонтировано более 23 км трассы А-151 Цивильск — Ульяновск в Чувашии. Работы идут на трёх участках, в Комсомольском и Батыревском районах для повышения прочности нижний слой дорожного покрытия выполнят из плотного асфальтобетона, а верхний — из щебеночно-мастичного. Также в этом году будет сдан после ремонта участок км 37 — км 42 в Канашском районе.

В Цильнинском районе Ульяновской области (км 163 — км 172) в рамках капитального ремонта уложат двухслойное покрытие, установят более 2 км барьерного ограждения, 300 м шумозащитных экранов, а возле сел Большое Нагаткино и Крестниково — три новых автопавильона.

Кроме того, ремонтируются два участка трассы М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу. Работы будут завершены осенью 2019 года. На одном из участков (км 413 — км 419+326) до 2022 года проезжая часть будет расширена до четырех полос движения.

Около 90 км федеральных трасс в этом году защитят слоями износа, в том числе почти 55 км подъезда к Оренбургу, 11 км подъезда к Ульяновску и 22 км трассы М-5 в Самарской области.

В этом году в целом будет отремонтировано более 140 км федеральных трасс в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Всего в 2019 году на указанные мероприятия из федерального бюджета выделено 2,7 млрд рублей, до 2021 года на эти цели потратят 9,5 млрд рублей.

Напомним, маршрут Европа — Западный Китай проходит по трассе Р-239 Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница с Казахстаном.

«Работы по приведению дорог в нормативное состояние выполнены. Дорожники ликвидировали 20-километровый грунтовый разрыв на обходе города Акбулак, устроили новое покрытие, отремонтировали мосты через реки Белая и Карабутак, а также установили две площадки отдыха рядом с МАПП «Сагарчин» на российско-казахстанской границе», — говорят в ведомстве.

Отметим, федеральный проект «Европа — Западный Китай» — это трансконтинентальный проект, предполагающий воссоздание Шелкового пути и строительство новых объектов до 2024 года. В числе проектов — скоростная автомагистраль Москва — Казань, транспортный обход города Тольятти, ЦКАД, частная автомагистраль Меридиан. Часть маршрута пройдет по участкам федеральных трасс: речь идёт о подъездах к Оренбургу и Ульяновску от автодороги М-5, А-151 Цивильск — Ульяновск, Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Стоимость проекта оценивается в 655 млрд рублей.

Общая протяженность международного транспортного коридора Европа — Западный Китай по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород — Владимир — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алма-Ата — Хоргос — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган превышает 8 тыс. км. Из них 2200 км проходят по территории России (протяженность может измениться в ходе согласования трассировки трассы Москва — Казань), 2787 км — по Казахстану, 3425 км — по Китаю. Автомобильный маршрут будет занимать около 10 суток.