Вашингтон, 28 июня, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA планирует в 2022 году отправить экспедицию на астероид «Психея 16», который состоит из драгоценных тяжелых металлов. Об этом сообщает The Sun.

Buddy_Nath Астероид

Сообщается, что небесное тело содержит достаточно драгоценных тяжелых металлов, чтобы сделать всех на Земле миллиардерами. Их стоимость оценивается в $8 тыс. квадриллионов.

Находится астероид между орбитами Марса и Юпитера.

НАСА планируют отправить исследовательскую миссию на «Психею 16» в 2022 году. Оборудование достигнет «Психеи» лишь к 2026.

Астероид «Психея 16» был обнаружен в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. По предположению учёных, астероид мог образоваться в период формирования Солнечной системы.

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