NASA планирует отправить миссию на сверхценный астероид — СМИ
Вашингтон, 28 июня, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA планирует в 2022 году отправить экспедицию на астероид «Психея 16», который состоит из драгоценных тяжелых металлов. Об этом сообщает The Sun.
Сообщается, что небесное тело содержит достаточно драгоценных тяжелых металлов, чтобы сделать всех на Земле миллиардерами. Их стоимость оценивается в $8 тыс. квадриллионов.
Находится астероид между орбитами Марса и Юпитера.
НАСА планируют отправить исследовательскую миссию на «Психею 16» в 2022 году. Оборудование достигнет «Психеи» лишь к 2026.
Астероид «Психея 16» был обнаружен в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. По предположению учёных, астероид мог образоваться в период формирования Солнечной системы.
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