Москва, 28 июня, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Одной из задач современной системы образования должно стать её умение зарабатывать, заявил специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, выступая на бизнес-завтраке «Поддержка образовательных технологий для цифровой экономики» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Волков Валентин Викторович. Вузовцы. 1949

Описывая своё видение развития образовательных технологий для цифровой экономики, Песков перечислил ряд задач венчурного фонда, который создается РВК совместно с Минэкономразвития России. Одной из таковых, по его мнению, должен стать перенос в Россию тех иностранных образовательных технологий, которые на данный момент недоступны.

«Следующая задача — научиться замещать государственные расходы в образовании на государственные инвестиции. И чтобы это делали люди, которые качественно и квалифицировано умеют заниматься инвестированием. Третья задача — экспорт образовательных технологий из России. Образование должно превратиться в отрасль экономики. То есть оно должно научиться зарабатывать. Не удивлюсь, если в течение 10 лет одна из мировых компаний, капитализация которой превысит триллион долларов, окажется из сферы образования», — сказал спецпредставитель президента.

Добавим, фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на десять лет, инвестиционный период составит пять лет. Общий объем средств составит порядка 7 млрд рублей, большая часть из которых — средства из федерального бюджета.

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