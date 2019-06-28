О разочарованиях США, планах РФ и финансовом коллапсе Украины: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- США «разочарованы» в ЕС;
- Россия и Китай планируют совместную добычу нефти и газа в Арктике;
- Путин сказал, что Россия не откажется от развития флота и ВС на Дальнем Востоке;
- Экс-глава Нацбанка Украины поведала о «знаменитой ночи» с Коломойским;
- Регионы обязали прогнозировать привлечение иностранных работников.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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