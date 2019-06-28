Москва 28 июня принимает Всероссийский театральный марафон
Москва, 28 июня, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, Москва принимает Всероссийский театральный марафон. Церемония передачи символа марафона пройдет в театре Et Cetera, сообщается на портале мэра столицы.
В этот день в Москве состоятся спектакли, концерты, мастер-классы. Также будет работать ярмарка-продажа книг о театре и выдающихся театральных деятелях
Вечером артисты «Геликон-оперы» дадут концерт на площади перед театром Et Cetera.
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Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский театральный марафон — масштабное событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в Калининграде в конце 2019 года.
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