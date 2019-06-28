Углегорск, Сахалинская область, 28 июня, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Жители Сахалинского Углегорска протестуют против переноса памятника, установленного на месте, где 15 августа 1945 года высадился советский десант, чтобы положить конец Второй мировой войне. Площадка, где установлен памятник, потребовалась крупной угольной компании под размещение угольного склада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Shahtersk.admsakhalin.ru Памятник советскому десанту 1945 года

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Памятник, установленный непосредственно на месте высадки советского десанта 15 августа 1945 года в 1985 году, судя по его состоянию, мало заботил местные власти. У памятника осыпается постамент, ему необходима реконструкция. Однако активисты настаивали на приведении памятника в порядок, а не на его переносе с исторически важного для сахалинцев, курильчан и всех остальных жителей России, места.

Утром, 28 июня, жители Углегорска заметили, что возле памятника работает тяжелая техника. Активисты выехали на защиту памятника. Территорию вокруг монумента перекопали, ограду убрали. Фотографии вандализма, как называют происходящее местные активисты, мгновенно разлетелись по мессенджерам. В настоящее время не менее 10 активистов защищают памятник.

Как выяснилось, место высадки советского десанта потребовалось крупному бизнесу — «Восточной горнорудной компании» — под размещение площадки для хранения угля. Это возмутило людей.

«Люди готовы стоять здесь, сколько потребуется, и даже сидеть на памятнике. Только чтобы его не переносили. На месте также представители «Восточной горнорудной компании». Они говорят, что хотят перенести памятник. Люди бунтуют — этого делать нельзя. Памятник стоит именно на месте высадки десанта, это историческое место. Угольщики говорят, что у них есть разрешительные документы, но никаких бумаг не показывают», — привело ИА Сахалин. Инфо слова одной из активистки Екатерины.

На место выехал депутат Облдумы Сахалина Александр Болотников. Он пытается разобраться в происходящем. Парламентарий уже вызвал на место экипаж ДПС — техника, с помощью которой пытаются убрать монумент советскому десанту, без госномеров.

В администрации Углегорска, в отделе культуры, сообщили, что перенос памятника согласован: получено разрешение экспертно-консультационного совета по сохранению историко-культурного наследия Сахалинской области, областной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Как сообщили в администрации Углегорска, территория, где установлен памятник, понадобилась «Восточной горнорудной компании», поскольку объект попал в зону планирования угольного порта.

Руководитель сахалинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв считает, что историческое место и мнение людей — первичны.

Руководитель сахалинского регионального отделения РГО Сергей Пономарев «Памятник не зря установлен непосредственно на месте высадки десанта 15 августа 1945 года. Это историческое место, это память. То, что под бизнес сегодня отдают даже такие места — типично, увы, для нашего времени, когда «десоветизация» достигла уже совершенно уродливых, карикатурных масштабов, когда на шествие «Бессмертного полка» запрещают выносить Знамя Победы, портрет полководца Иосифа Сталина и других героев Великой Отечественной войны. А если завтра под бизнес понадобится территория, куда промышленники намерены перенести памятник, его опять станут двигать? А если понадобятся территории других памятников? Это возмутительно, конечно».

Сахалинцы в социальных сетях активно обсуждают ситуацию. Есть такие, кто не возражает против переноса, при условии, что памятник будет восстановлен, равно, как и территория возле него. Но такие в меньшинстве. Большинство островитян возмущены ситуацией:

«Вы что творите?! Это ж не просто памятник! Это целая история, это целая эпоха! А для кого-то это целая жизнь! Лишь бы карманы набить! А люди там кровь проливали. Везите свой уголь в Москву!»

«Варвары! Совсем уважения нет к памяти людской!»

«Ничего святого! Ни стыда, ни совести! Эта компания уже половину Шахтерска отжала под свои надобности! Чуть школу №1 под себя не подмяли! Теперь и до памятника добрались! Им уголь перекладывать некуда?! А где гарантия, что через пару лет им новое место не понадобится под складирование угля?!»

«Памятник нужно отремонтировать, но не переносить, на прежнем месте! Место святое!»

Жители Сахалина «Возмущает даже не столько то, что памятник хотят перенести, пусть даже с обещаниями облагородить, на какое-то невнятное место. Возмущает то, что всё это делается втихаря, без огласки и общественного обсуждения! «Восточная горнорудная компания» уже отрезала всё побережье для людей, к морю не подойти».

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня Победы над Японией, за восстановление которого бьются все здравомыслящие силы России, в том числе активисты Межрегионального движения «Русские Курилы», журналисты ИА REGNUM, в современной России заменено на невнятный День окончания Второй мировой войны, который не отражает духа Победы над милитаристской Японией в 1945 году. Празднование Дня Победы над Японией очень не нравится японским властям. Россиян удивляет, почему власти РФ принимают во внимание интерес страны, открыто претендующей на Курилы, а не мнение миллионов граждан нашей страны, в семье практически каждого из которых есть свой герой, либо воевавший, либо трудившийся во имя Победы в тылу.