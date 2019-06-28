Осака, Япония, 28 июня, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министры Японии и Индии Синдзо Абэ и Нарендра Моди провели встречу в рамках саммита G20 в японской Осаке, сообщает 28 июня пресс-служба Белого дома.

Facebook.com/NarendraModi Синдзо Абэ и Нарендра Моди

«(Трамп, Абэ и Моди) подтвердили свою приверженность сотрудничеству в области глобальной безопасности и развитию устойчивой и безопасной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед открытием саммита «Большой двадцатки». Лидеры двух стран обменялись несколькими фразами по пути на церемонию фотографирования.

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