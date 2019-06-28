Курган, 28 июня, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Курганской области с июля повышается стоимость приёмки мусора на Шуховском полигоне, а также полигоне твёрдых бытовых отходов в Далматово. Повышение тарифа утвердили в региональном департаменте регулирования цен и тарифов в конце марта 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам сайта ведомства.

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Как уточнила СМИ директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, повышение тарифов на приём мусора произошло на Шуховском полигоне, с 33,96 до 45,69 рубля за кубометр отходов, а также у компании «ДалВторКом», отвечающей за полигон в Далматово, — с 54,25 до 72,53 рубля за кубометр отходов. На других полигонах региона, по словам Гагариной, стоимость приёма мусора осталась неизменной.

Повышение тарифа на приём мусора на полигоны неминуемо отразится на стоимости вывоза твёрдых коммунальных отходов. К примеру, в Кургане услуга по вывозу мусора с июля повысится как минимум на 35%. Об этом заявил Ura.ru директор компании «Чистый город» Владимир Петриков.

Повышение тарифа в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области объясняют изменениями в постановление правительства РФ от 16 февраля 2019 года №156 «О ставке платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных твёрдых коммунальных отходов».