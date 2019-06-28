Токио, 28 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Российские нефтяные компании проводят умную политику и комплексно оценивают ситуацию на рынке. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что встречался с руководством крупнейших нефтяных компаний и членами правительства накануне саммита «Большой двадцатки». В компаниях, пояснил он, думают о развитии отрасли, своевременных инвестициях, привлечении новейших технологий и увеличении привлекательности для инвесторов.

«Они проводят умную политику», — сказал российский лидер, уточнив, что имеет в виду не только наращивание объемов производства, но и обстановку на рынке в целом.

«Они оценивают ситуацию в комплексе, смотрят на свои доходы и расходы», — добавил он.

Кардинальный всплеск или слишком сильное падение цены не приведут к стабильности на рынке и не будут способствовать инвестициям. Потому вопросы на встрече рассматривались в комплексе, рассказал он о переговорах с руководителями компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Путин прибыл на саммит G20 в японской Осаке. Он примет участие в рабочих заседаниях саммита и встречах с главами государств. Запланирован ряд двусторонних переговоров, в частности, с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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