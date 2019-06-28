Москва, 28 июня, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Так называемая либеральная идея изжила себя окончательно. Нереалистичность её элементов уже признана рядом стран, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что последователи либерализма более не могут диктовать что-либо, как пытались на протяжении последних десятков лет. В пример Путин привел проблему миграции в США.

«Наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы, такие как мультикультурализм, нереалистичны», — сказал он о либеральной идее.

Существовать либерализм как идея может, однако не стоит думать, что он вправе быть «абсолютно доминирующим фактором», добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин призвал к поиску более справедливой модели развития глобальной экономики. Об этом он заявил в Японии на встрече глав государств БРИКС, указав «всё более тяжёлое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров», которое легло на международную торговлю.

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