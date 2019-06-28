Якутск, 28 июня, 2019, 06:44 — ИА Регнум. ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» не обеспечивает должным образом авиакомпанию «Якутия» запасными аэродромами. Об этом заявил директор авиаперевозчика Павел Горбунов, пояснив, что проблемы возникают в том числе из-за графика работы диспетчеров аэропорта «Магадан», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергин В. А Аэропорт «Магадан»

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По словам Павла Горбунова, чтобы летать, авиакомпании «Якутия» приходится «стоять на коленях» перед госкорпорацией по организации воздушного движения.

«И мы на коленях стоим: «дайте продления!» Нет и всё!», — цитирует Павла Горбунова «Интерфакс».

Говоря о функционировании аэропорта «Магадан», он отметил: «У них четкая работа: «С восьми до шести, мы пошли домой, у нас один диспетчер, мы не работаем». Анадырь принимает, а Магадан говорит: «У нас нет диспетчеров, мы не работаем». А нам же нужен запасной аэродром, ни один КВС не полетит без запасного аэродрома, это же федеральные правила… В пятницу не попал в Анадырь — это до понедельника сто пассажиров в Хабаровске кормить, поить, гостиницу, слушать «добрые слова». Их не интересует, что в Магадане один диспетчер не вышел на работу на два часа, чтобы мы просто над ним пролетели, чтобы он подстраховал, если у нас что-то случится, и мы могли на запасной аэродром сесть…»

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Директор «Якутии» уверен, что необходимо обязать госкорпорацию по организации воздушного движения обеспечивать авиакомпании работающими запасными аэродромами. По его мнению, эта организация должна в том числе заставлять работать аэропорт Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Горбунов возглавил авиакомпанию «Якутия» в октябре 2018 года. Он сменил на этой должности Ольгу Фёдорову, которая уволилась после инцидента с выездом самолёта авиакомпании за пределы ВПП в аэропорту Якутска.