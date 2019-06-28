Иркутск, 28 июня, 2019, 06:35 — ИА Регнум. В Иркутской области сбылись прогнозы синоптиков по поводу затяжных дождей, и обстановка с паводком ухудшилась. Как сообщает сегодня, 28 июня, ГУ МЧС РФ по региону, подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок в 20 населенных пунктах трёх муниципальных районов — Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского.

ГУ МЧС по Иркутской области Наводнение в Иркутской области

Реки вышли из берегов и повредили 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе. Кроме того, подтоплено 16 участков дорог местного значения. Из окружённых водой населённых пунктов пришлось эвакуировать 842 человека, в их числе 181 ребёнка. Задействовано 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6,5 тысячи человек.

По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко для координации действий по минимизации и ликвидации последствий стихийного бедствия в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах оперативная группа выехала в Нижнеудинск. Туда двумя вертолётами из Тофаларии эвакуировали 56 жителей поселка Алыгджер, среди которых 36 детей. Еще один вертолёт эвакуировал 21 человека (из них четверо детей) из деревни Привольное.

Известно, что в Нижнеудинске подтоплено больше тысячи домов, одну частную усадьбу полностью унесло течением. В зону подтопления попали здания трёх детсадов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий. Также топит территорию местного аэропорта.

ГУ МЧС по Иркутской области В Иркутской области от наводнения пострадали три района

«В городе отключены две электроподстанции, без света остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма её выдачи — 2,5 литра на человека», — сообщает пресс-служба иркутского губернатора.

Первый заместитель главы региона Руслан Болотов подчеркнул, что сейчас первоочередная задача — не допустить гибели людей, но когда вода пойдет на спад, необходимо оперативно устранять последствия чрезвычайной ситуации и определять масштаб нанесенного стихией ущерба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло насколько дней назад вместе с проливными дождями. Прогнозы синоптиков неутешительны: дожди в регионе будут идти ещё несколько дней, а значит, подъем уровня воды в реках продолжится.