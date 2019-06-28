Литва из-за страха перед Киевом угрожает детям, посетившим РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Литве семилетней девочке грозят проблемами за участие в конкурсе в Крыму;
- РФ предложит Абхазии подписать договор о бессрочном пребывании граждан;
- В Госдуму внесён законопроект, стимулирующий бесплатную раздачу еды;
- Принят закон о невозвратных билетах в театры и на шоу;
- Среди губернаторов ДФО сумасшедших не обнаружили.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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