Пермь, 28 июня, 2019, 06:04 — ИА Регнум. В Пермском крае местный житель осуждён за обманы пожилых людей. Его жертвами стали 24 человека, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Дело рассмотрел Орджоникидзевский районный суд. По данным следствия, гражданин звонил по случайным телефонным номерам создавал у собеседника впечатление, что тот разговаривает со своим родственником. Затем просил у него в долг денег и потом предлагал передать деньги «другу».

Он действовал не один. Его подельники узнавали реальные адреса граждан, приходили к ним и забирали деньги. Всего потерпевшим причинён ущерб в размере 903 тыс. рублей. Дело гражданина было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил ему 6 лет и 4 месяца строгого режима.

Скоро перед судом предстану и его подельники. Уголовное дело в отношении них сейчас расследуется.